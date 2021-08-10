Врач рассказал о постковидном синдроме у пожилых и молодых

Каждый второй человек в возрасте от 50 лет, перенёсший коронавирус, сталкивается с постковидным синдромом. Об этом заявил в эфире радиостанции «Вести FM» врач-вирусолог Евгений Тимаков.

По его словам, с синдромом после перенесённого COVID-19 также сталкивается каждый пятый молодой человек.

По статистике, каждый пятый молодой человек имеет постковидный синдром в той или иной форме, старше 50 лет — каждый второй, — сказал эксперт.

Он уточнил, что такой синдром проявляется по-разному. В самом лёгком случае — это отложенная потеря обоняния. Также бывают отложенный инсульт, отложенный инфаркт, отмечаются нарушения в работе органов, варикозное расширение вен, снижение толерантности к физической нагрузке, тромбы и другие последствия.

К сожалению, эти все нюансы как следствие коронавируса нарушают качество нашей жизни. При этом у людей, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, единичные такие случаи постковидного синдрома, — добавил Тимаков.

Ранее врач назвал обязательные условия для вакцинации школьников и студентов. Прививку следует приурочить к ежегодным медосмотрам, чтобы иметь представление о состоянии здоровья учеников и студентов.