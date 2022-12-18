Врач рассказал, как отличить грипп от коронавируса Терапевт Яковлев: грипп начинается с лихорадки, что не характерно для коронавируса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Свиной» грипп отличается от коронавируса более острым началом в виде лихорадки, рассказал врач-терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета Сергей Яковлев. В разговоре с «Аргументами и фактами» он отметил, что для H1N1 характерна высокая температура, а также боли в мышцах и суставах.

Классический грипп, и в частности «свиной» грипп, который сейчас активно циркулирует, отличается острым началом. Это высокая лихорадка (температура под 40), головные боли, сильные боли в мышцах, боли в суставах как проявление выраженной интоксикации. Человек чувствует резкую слабость, ему ничего не хочется делать, только спать. Вот это сейчас характерное течение для «свиного» гриппа, — рассказал Яковлев.

Врач отметил, что грипп переносится тяжелее коронавируса, ведь температура может держаться несколько дней. Однако, по словам медика, если вовремя принять меры, не нарушать постельный режим, лечиться, то осложнений и летального исхода не должно быть, «как было раньше с коронавирусом».

Ранее нутрициолог Любовь Сотникова рассказала, что для профилактики от заражения свиным гриппом следует отказаться от сладкого и мучного, так как организм тратит на борьбу больше ресурса, например, с грибком кандида. Специалист порекомендовала употреблять овощи, зелень, ферментированные продукты — несладкую кисломолочку, а также квашеную капусту. Она подчеркнула, что до 80% иммунной системы организма «базируется» в кишечнике.