Назван неочевидный способ защититься от свиного гриппа Нутрициолог Сотникова: поедание сладкого и мучного повышает шанс заболеть свиным гриппом

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Нутрициолог Любовь Сотникова рассказала URA.RU, что для профилактики от заражения свиным гриппом следует отказаться от сладкого и мучного, так как организм тратит на борьбу больше ресурса, например, с грибком кандида. Специалист порекомендовала употреблять овощи, зелень, ферментированные продукты — несладкая кисломолочка, а также квашеную капусту. Она подчеркнула, что до 80% иммунной системы организма «базируется» в кишечнике.

Чем больше мы едим простых углеводов, тем больше ресурса организм тратит на борьбу, например, с грибком кандида, и тем меньше его останется на тот же вирус гриппа, — сказала Сотникова.

Эксперт пояснила, что для работы иммунитета нужны ферменты и пептидные гормоны, а для их формирования требуются аминокислоты, которые можно получить, например, из костного бульона.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что из-за большого количества времени, проведенного в помещениях с отоплением, людям следует пить больше воды, которая поможет организму правильно функционировать и усваивать полезные вещества. Эксперт отметила, что зимой также следует потреблять рыбу, которая является источником жирных кислот Омега-3, способствующие укреплению иммунитета. По ее словам, Омега-3 также помогает в борьбе с депрессией.