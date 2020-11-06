Володин выразил соболезнования в связи с кончиной Жванецкого

https://static.news.ru/photo/00c30580-2045-11eb-99e3-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил свои соболезнования в связи с уходом из жизни сатирика Михаила Жванецкого. По его словам, артист являлся признанным классиком отечественной сатиры.

Михаил Михайлович — признанный классик отечественной сатиры. Монологи в его исполнении были яркими, заставляли задуматься. Искромётный юмор, особая ирония и глубина — он говорил просто о сложном, — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет.

Ещё летом артист жаловался на плохое самочувствие, которое заставляло его оставаться дома даже после смягчения режима изоляции в Москве. По словам сатирика, он даже не сумел посетить похороны юмориста Анатолия Трушкина, который умер в начале июня в возрасте 78 лет. В детали своих проблем со здоровьем Жванецкий не углублялся.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Жванецкого. По его словам, артист внёс неоценимый вклад в популяризацию сатирического жанра.