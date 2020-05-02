Военные сообщили о противовирусной обработке 115 предприятий «оборонки»

Подразделения войск химзащиты с марта провели в России противовирусную обработку более 100 предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об сообщили в Минобороны РФ.
Всего нарастающим итогом обработано 115 предприятий ОПК, — говорится в сообщении военного ведомства.
Кроме того, только в Московском гарнизоне сводным подразделением по дезинфекции обработано 116 самолетов военно-транспортной авиации, 1230,5 тонн грузов, прибывших из эпидемически неблагополучных районов. В военных округах к выполнению дезинфекционных мероприятий привлечено более 1,5 тысяч военнослужащих и 400 единиц техники.
Ранее NEWS.ru писал, что Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило о методах борьбы с коронавирусом. Специалисты ведомства 22 апреля провели дезинфекцию всех московских вокзалов. Кроме того, с начала месяца они обработали 7 тысяч зданий транспортной инфраструктуры, около 260 лечебных учреждений и 180 образовательных заведений. Также дезинфекции подверглось почти 2,3 тысячи километров дорог.
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