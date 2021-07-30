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Власти призвали ускорить вакцинацию россиян

12:54, 30 июля 2021
Власти призвали ускорить вакцинацию россиян Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Вакцинацию россиян от коронавируса необходимо ускорить, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её словам, это позволит не допустить очередного взрыва заболеваемости, передаёт РИА Новости.

Она отметила, что ускорить темпы следовало раньше.

Конечно, нужно ускориться и ещё раньше нужно было бы нам ускориться. На сегодняшний день это остро необходимо, чтобы не допустить очередного взрывного роста в осенний период, — подчеркнула Попова.

Глава ведомства рассказала, что в летний период люди более разобщены, так как уходят в отпуска и на каникулы. В сентябре все они выйдут на работу и в учебные заведения, поэтому важно успеть привиться.

Ранее Попова подтвердила случаи заражения коронавирусом среди людей, прошедших полный курс вакцинации. По её словам, среди привитых заболели 0,7–0,8%.

Также она рассказала, что «Спутником V» в России привились около 20 млн россиян, «ЭпиВакКороной» — около миллиона, а «КовиВаком» — около 300 тысяч. По её словам, сейчас в стране фиксируется падение заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю число новых случаев сократилось на 4,5%, а в 10 регионах видно «чёткое снижение».

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