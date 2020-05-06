Общество

Власти Подмосковья направят контролёров на стройки и производства

23:40, 06 мая 2020
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о контроле за стройками и предприятиями, которые откроются при смягчении карантинных ограничений. По его словам, власти региона направят специальных «стюартов».

Политик отметил, что был разработан специальный стандарт. Все предприятия должны измерять температуру сотрудников, сказал он в видеозаписи, размещённой в Instagram региональной администрации.

Будет специальный выделенный человек: контролёр, «стюарт», который заботится о тех, кто приходит на работу, и вместе с тем контролирует соблюдение всех требований, которые предписаны главным санитарным врачом нашего региона, — подчеркнул Воробьёв.

Он отметил, что контроль поможет предприятиям работать без потери сотрудников.

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Ранее NEWS.ru писал, что после 12 мая в России ожидается постепенное ослабление вынужденных ограничений, установленных для профилактики распространения коронавируса. Выход из самоизоляции станет поэтапным и будет различаться в зависимости от региона. В Москве в первую очередь возобновится работа промышленных предприятий, а вот в парки и скверы, по рекомендации Роспотребнадзора, жители столицы вернутся нескоро.

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