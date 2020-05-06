Власти Подмосковья направят контролёров на стройки и производства

https://static.news.ru/photo/c909d114-c6ef-11e9-86e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о контроле за стройками и предприятиями, которые откроются при смягчении карантинных ограничений. По его словам, власти региона направят специальных «стюартов».

Политик отметил, что был разработан специальный стандарт. Все предприятия должны измерять температуру сотрудников, сказал он в видеозаписи, размещённой в Instagram региональной администрации.

Будет специальный выделенный человек: контролёр, «стюарт», который заботится о тех, кто приходит на работу, и вместе с тем контролирует соблюдение всех требований, которые предписаны главным санитарным врачом нашего региона, — подчеркнул Воробьёв.

Он отметил, что контроль поможет предприятиям работать без потери сотрудников.

Ранее NEWS.ru писал, что после 12 мая в России ожидается постепенное ослабление вынужденных ограничений, установленных для профилактики распространения коронавируса. Выход из самоизоляции станет поэтапным и будет различаться в зависимости от региона. В Москве в первую очередь возобновится работа промышленных предприятий, а вот в парки и скверы, по рекомендации Роспотребнадзора, жители столицы вернутся нескоро.