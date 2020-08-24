Власти Москвы оставят только один троллейбусный маршрут

https://static.news.ru/photo/cd682ed4-e6ad-11ea-96e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Троллейбусный маршрут, связывающий Комсомольскую площадь и Новорязанскую улицу, останется единственным в столице, сообщил гендиректор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов.

По его словам, 25 августа в городе стартовала новая эпоха электротранспорта — троллейбусные маршруты заняли электробусы.

Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем — это шаг вперёд. Будущее за инновационным электрическим транспортом, — подчеркнул он.

При этом Антонов отметил, что в знак уважения к троллейбусам столичные власти оставят один маршрут навсегда — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. Решение связано с тем, что именно на Новорязанской улице в июне 1937 года был открыт второй троллейбусный парк. В будущем в этом районе появится Музей транспорта Москвы, где можно будет увидеть троллейбусы разных лет. Обкатка маршрута запланирована на сентябрь, потом по нему будут регулярно курсировать два ретротроллейбуса.

Когда-то точно также популярную конку в столице сменил новый на тот момент вид транспорта — трамвай. Постепенно электробусных маршрутов будет всё больше, — рассказал гендиректор «Мосгортранса».

Он уточнил, что такая тенденция наблюдается во многих городах Европы, Америки Азии, однако Москва занимает первое место по количеству электробусов среди европейских столиц. В настоящее время парк насчитывает 450 машин, до конца года их число увеличится до 600, а к 2024 году превысит 2,6 тысячи.

Антонов добавил, что электробусы для российской столицы поставляют «Группа ГАЗ» и ПАО «Камаз». С 2018 года последний поставил 334 автобуса на электрической тяге. Согласно сервисным контрактам, производители отвечают за полную функциональность машин и зарядных станций в течение 15 лет их эксплуатации.

В настоящее время в Москве действуют 36 электробусных маршрутов на юго-западе, севере, северо-востоке, востоке и в центре города, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что с 24 июня в обоих направлениях кольцевой дороги ВДНХ начали курсировать электробусы, которые бесплатно перевозят посетителей выставки. Все желающие могут сесть в транспорт возле арки главного входа.