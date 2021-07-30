Вирусолог прокомментировал отмену перчаточного режима в Москве

Вирусолог и профессор МГУ Алексей Аграновский поддержал отмену обязательного ношения перчаток в общественных местах и в транспорте Москвы. По его словам, сохранение масочного режима важнее для профилактики заражения коронавирусом, сообщает Lenta.ru.

Он пояснил, что заразиться COVID-19 можно как без перчаток, так и в них. Это происходит, если человек касается невысохшей мокроты, в которой содержится вирус, а затем трогает глаза или нос. От высохшей мокроты заразиться нельзя, поскольку вирус там неактивен.

Здесь маски существенны, особенно когда масочный режим соблюдается всеми, — отметил специалист.

Эксперт также подчеркнул, что медикам при осмотре пациентов перчатки необходимы по-прежнему.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подписал указ об отмене обязательного перчаточного режима. Он пояснил, что решение об этом принято в связи со значительным сокращением количества случаев заражения, а также числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. При этом градоначальник отметил, что масочный режим сохраняется.