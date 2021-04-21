Вирусолог центра имени Гамалеи: эпидемия COVID-19 закончится летом

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 20 апреля, заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице в последние недели вновь стала ухудшаться. В связи с этим градоначальник предложил стимулировать вакцинацию среди пожилых людей. Действительно, если в начале месяца суточный прирост числа заражённых составлял более тысячи человек, то 17 апреля их было уже под три тысячи. Руководитель отдела микробиологии латентных инфекций центра имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал NEWS.ru, с чем это связано и когда ждать конца эпидемии.

— Почему, когда казалось, что коронавирус уже окончательно отступает, число заразившихся опять стало возрастать и пошли разговоры о третьей волне?

— Это не только у нас в стране происходит. У нас очень любят выражение «волны», но я его считаю очень вредным термином, маскирующим существо процесса. Это не волна, а усиление заражаемости и заболеваемости, а стало быть, и смертности. Когда мы говорим о третьей волне, это не трогает глубину наших чувств. Если бы мы говорили об усилении заболеваемости, то психологически это было бы более серьёзно. Так вот, да, усиливается, не радикально, но тем не менее. Это в первую очередь связано с изменением погоды. Весной просыпается природа, в том числе и человек. Хочется чаще выходить на улицу, встречаться со знакомыми — общение и взаимодействие людей увеличилось, и число заражений тоже. К тому же многие на фоне новостей об отступлении вируса стали меньше носить маски или носить их на подбородке.

— Рост заболеваемости будет серьёзной проблемой?

— Усиление заболеваемости имеет и хорошую сторону. Люди сейчас начнут задумываться о том, почему опять ситуация ухудшается. Будут снова носить маски и прочее. Потом, как мы все знаем, слово «грипп» с мая по октябрь никто не помнит. Вирусы, особенно пневмотропные, очень боятся повышенных температур. COVID-19 — тоже пневмотропный вирус.

— Массовая вакцинация сильно влияет на ситуацию?

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

— Влияет. Вакцину использует всё больше людей, она всё доступнее, её, слава богу, всё активнее пропагандируют у нас. Я думаю, в ближайшее время у нас наступит благополучие.

— Что вы понимаете под «благополучием»?

— Конец пандемии и эпидемии в нашей стране. Заболеваемость и эпидемия — это разные вещи. Заболеваемость в той или иной степени сохранится, но эпидемический процесс будет сорван. Я тут хочу отметить ещё одну вещь — все, наверное, слышали фразу «болели бессимптомно»? В этом заложена ошибка. Бессимптомно люди не болеют, у них в организме просто латентная форма инфекции. Кстати, до сих пор непонятно, сколько из вирусоносителей являются вирусовыделителями. Например, я когда-то переболел корью, и этот вирус всегда во мне, но я никого не заражаю.

— Вы можете дать прогноз, когда именно число заражённых COVID-19 опять сильно пойдёт на спад?

— В ближайшие дни, судя по прогнозу, пасмурные и холодные дни продолжат сменяться тёплыми, и в этот период этого не случится. После того как тёплая погода окончательно установится, ситуация начнёт улучшаться. Кроме того, на нас работает время — увеличивается количество иммунных людей: больше тех, кто переболел и использовал вакцину. Не стоит забывать, что тёплая погода улучшает наше настроение. Депрессия вызывает в организме биохимические процессы, продукты которых плохо влияют на наши внутренние органы. Думаю, к концу лета эпидемия закончится.

— Мы не дойдём до тех пиков заражённых, которые были раньше?

— Нет, думаю, уже нет.