Вильфанд сообщил об идущей на Москву аномальной жаре

https://static.news.ru/photo/7684f306-b505-11ea-92cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аномальная жара надвигается на Москву и западную половину европейской части страны, температура поднимется выше 30 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Жарко в столице станет 26 июня, к выходным. После прохладного (17-22 градуса) вторника, 23 июня, в среду и четверг температура поднимется до плюс 25 градусов, к пятнице, 26 июня, достигнет 25-30 градусов тепла, а в выходные перевалит за 30, что на 4-5 градусов выше климатических норм для этого периода года, передаёт ТАСС.

Меняется циркуляция, и с пятницы температурный фон — 25-30 градусов. И так до конца недели. Это касается западной половины европейской территории страны, — уточнил синоптик.

Как писал NEWS.ru ранее, север азиатской части России столкнулся с рекордными температурными показателями, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Вильфанд подчеркнул, что для этой части России подобное явление не типично, но «нужно учесть, что там антициклональная погода»