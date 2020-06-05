Вице-премьер Абрамченко проследит за восстановленим экологии в Норильске

https://static.news.ru/photo/06efd244-a737-11ea-bdc4-fa163e074e61_660.jpg Виктория Абрамченко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Вице-премьер Виктория Абрамченко взяла на личный контроль восстановление экологической ситуации в Норильске после ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-3.

Абрамченко заявила, что окружающая среда после чрезвычайного происшествия должна полностью вернуться в первоначальное состояние, сообщае т ТАСС со ссылкой на пресс-службу политика,

ЧП произошло 29 мая 2020 года. В результате разгерметизации резервуара из него вытекло около 20 тысяч тонн топлива. Площадь загрязнения составила 180 тысяч кв. метров, пострадали местные водоёмы. На территории Красноярского края введён режим ЧС. Разлив горючего был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

По версии МЧС, причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива стало проседание свай фундамента. 5 июня ведомство сообщило о локализации места разлива дизельного топлива. На месте аварии было собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов.

По факту аварии был возбуждён ряд уголовных дел по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод и порчи земли. В итоге они были объединены в одно производство и переданы в центральный аппарат СКР. Позднее ведомство возбудило ещё одно дело — по статье о халатности.

Ранее глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧП в Норильске и не потратит при этом «ни рубля бюджетных средств». Общая стоимость затрат на эти мероприятия составит около 10 млрд рублей, передавал NEWS.ru.