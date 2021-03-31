Ветеринар рассказал, как подготовить своего питомца к вакцинации

https://static.news.ru/photo/a4ace3c0-9226-11eb-af35-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ветеринарный врач Татьяна Гольнева рассказала, как готовить своего питомца к вакцинации от коронавируса. Она предупредила о последствиях прививки.

Ранее Россильхознадзор сообщил, что в России зарегистрирована первая вакцина против COVID-19 для животных. Массовое производство препарата могут запустить уже в апреле.

В целом все вакцинации проводятся по единым рекомендациям, с едиными правилами и требованиями. Животное осматривает врач на предмет повышенной температуры, каких-то заболеваний. Если у врача возникают какие-то сомнения, то он сначала предложит животное обследовать: анализ крови, УЗИ, рентген, — цитирует Гольневу «Москва 24».

Она добавила, что если питомец хорошо себя чувствует: ест, пьёт, у него хороший вес, яркие глаза без выделений, нормальная температура, то такие животные условно являются клинически здоровыми и их вакцинируют. Однако перед прививкой нужно провести противопаразитарную обработку: прогнать глистов, обработать от блох и других насекомых. Ослабленных и больных животных, а также кормящих или же беременных вакцинировать нельзя.

Ветеринар рассказала, что если пару дней после прививки животное чувствует себя плохо, то беспокоиться не стоит. К врачу нужно обратиться, когда домашний питомец несколько дней после вакцинации не приходит в норму: у него угнетённое состояние, появляются симптомы, которых не было, например, слезотечение, течение из носа, высокая температура в течение нескольких дней.

Как писал NEWS.ru, ранее агентство Bloomberg сообщило, что происхождение нового коронавируса могло быть связано с торговлей животными в Китае. К такой версии склоняются специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).