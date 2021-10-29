«Ветераны России» заявили, что являются инициаторами проверки МУЗ-ТВ

Глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что является инициатором проверки телеканала «МУЗ-ТВ» на предмет гей-пропаганды. Он рассказал, что организация ещё 11 июня обратилась в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и Следственный комитет, пишет «Газета.Ru».

Компания «блогеров-артистов» ради хайпа переходит все границы моральных и этических норм. Они транслируют поведение вседозволенности и безнаказанности! Безусловно, записи эфира должны быть проанализированы на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, — пояснил Резяпов.

Он считает, что участников «Премии МУЗ-ТВ» необходимо привлечь к принудительным работам на срок до одного года либо лишению свободы на тот же срок.

Также он возлагает контроль в этой сфере на само сообщество шоу-бизнеса. По словам Резяпова, заслуженные артисты, продюсеры, каналы, блоги, музыкальные радиостанции должны самостоятельно пресекать подобное поведение, не допускать «растлевателей» до эфиров и никуда их не приглашать.

Ранее телеведущий Иван Ургант поиронизировал над Роскомнадзором, составившим на канал «МУЗ-ТВ» протокол о гей-пропаганде. Шоумен в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале заявил, что если в ведомстве возбудились от переодетых в женщин мужчин, то «им виднее».

Накануне стало известно, что на телеканал составили протокол по ч. 2 ст. 6.21 КоАП «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Телеканалу грозит штраф в размере 1 млн рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ранее в эфире канала показали блогера Игоря Синяка в платье, тиктoкера Даню Милохинa в наряде наполовину из платья, наполовину из смокинга, а также музыканта Филиппа Киркорова и Давида Мaнукяна, которые приехали в сопровождении полуобнажённых мужчин.