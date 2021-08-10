Варламов отчитал Симоньян и Канделаки за критику судей на ОИ в Токио

Илья Варламов раскритиковал главреда RT Маргариту Симоньян и телеведущую Тину Канделаки за нагнетание страстей по судейству на Олимпиаде в Токио. Журналист считает, что обе они создают «чёрно-белую» патриотическую картину событий и навязывают двойные стандарты, о чём и написал в своём блоге.

Речь идёт о гимнастке Дине Авериной, которая завоевала серебряную медаль на ОИ в Токио. Первое место судьи отдали израильской спортсменке Линой Ашрам. Олимпийский комитет России обратился в МОК за разъяснениями. Многие, включая Симоньян и Канделаки, жёстко раскритиковали судей.

Симоньян пожелала им «голода и боли». Слава богу, сейчас Маргарита на 27,3 миллиарда рублей <...> в год может ни о каком голоде не переживать! Рисовать чёрно-белую патриотическую картину событий в Токио ей помогает Канделаки. Почему засудили Дину Аверину? Разумеется, потому что Западу не нравится российская автократия! Красивая версия, ничего не скажешь, — иронизирует Варламов.

Блогер отметил, что главная претензия к судьям и израильской спортсменке заключается в том, что она уронила на выступлении ленту. Это журналист и назвал двойными стандартами: в 2018 году Аверина тоже уронила ленту, выступая на чемпионате мира. Но это не помешало ей стать чемпионкой.

При этом Варламов прекрасно понимает обиду Авериной. Однако это не повод писать оскорбления на странице израильской гимнастки и угрожать судьям.

Ранее российская гимнастка Дина Аверина заступилась за коллегу из Израиля Линой Ашрам, спорно победившую её в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио. Спортсменка добавила, что и её тоже травят в соцсетях, и призвала прекратить это.