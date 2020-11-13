Валуев раскритиковал Меладзе за призыв отказаться от съёмок новогодних шоу

https://static.news.ru/photo/352deb3a-2745-11eb-ac1f-fa163e074e61_660.jpg Николай Валуев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Николай Валуев считает, что адресованное артистам предложение российского певца Валерия Меладзе отказаться от съёмок в новогодних телепередачах неуместно.

Во многих городах России новогодние мероприятия будут отменены из-за коронавируса — россияне будут праздновать дома. Лишать их праздника в это тяжёлое время непозволительно. Не стоить думать, что из-за пандемии пострадали только артисты — мы все находимся в равных условиях, — приводит слова Валуева РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, певец Валерий Меладзе накануне выразил мнение, что сидящие более восьми месяцев без работы артисты и музыканты, лишившиеся возможности заработать на предновогодних концертах, могли бы отказаться от съёмок в новогодних «голубых огоньках» и других телешоу, чтобы жители страны обратили внимание на то, какой удар пандемия коронавируса нанесла по отрасли.

Он заявил, что сам лишился практически годового заработка, а убытки отрасли оценил в 90% от среднего годового дохода.

Артиста поддержал продюсер Иосиф Пригожин, он согласился с его позицией, но предупредил, что мало кто разделит такое мнение. Композитор Юрий Лоза со своей стороны заявил, что реализовать бойкот новогодних телешоу не удастся: по его мнению, всегда найдутся артисты, которые согласятся участвовать в таких съёмках.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур считает, что такая инициатива не нужна: зрители, которых Меладзе хочет лишить праздника, не виноваты в сложившейся ситуации.