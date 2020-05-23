В военной части под Волгоградом потеряли срочника

https://static.news.ru/photo/dc1400bc-9d2d-11ea-b62c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Солдат Андрей Кривогорницев, призванный на срочную службу в Волгоградской области, пропал. От мужчины нет вестей с 19 мая.

Об этом журналистам V1.ru рассказала его сестра Ксения. По её словам, представители военной части не поддерживают связь с родственниками.

19 мая в 19:48 маме позвонили из части и сказали, что Андрей потерялся. Якобы он сдал пост и в течение последующих 30 минут без вести пропал. Говорят, что ушёл. Больше с нами не общаются. Мама уже четвёртый день не находит себе места, — поделилась она.

Солдата призвали 26 ноября 2019 года, в последние два месяца он находился на учениях на полигоне недалеко от хутора Камыши Калачёвского района.

Женщина отметила, что пропавший никогда не жаловался на условия и планировал перейти на службу по контракту во Владивостоке.

Ранее, как писал NEWS.ru, правозащитник Лев Пономарёв заявил о необходимости отложить весенний призыв на армейскую службу в России из-за тяжёлой эпидемиологической обстановки. Он отметил, что сама процедура призыва подразумевает близкие контакты между людьми, что создаёт риски распространения инфекции. Кроме того, по словам Пономарёва, осмотр призывников «будет врачей отвлекать» от оказания помощи больным.