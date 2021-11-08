В «Векторе» допустили использование «ЭпиВакКороны» для вакцинации детей

Препараты «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» в перспективе могут использоваться для вакцинации детей от коронавируса. Об этом «Интерфаксу» рассказал руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семёнов.

Текущий состав вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» является универсальным: он подходит для вакцинации взрослого населения и может рассматриваться в качестве профилактического средства для детей — после соответствующих клинических исследований, — пояснил он.

При этом собеседник агентства добавил, что в ближайшее время проведение таких исследований не планируется.

Он также отметил, что необходимости в создании специальной детской вакцины от коронавируса нет.

Ранее сообщалось, что полный курс прививок от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» прошли около миллиона россиян. По словам создателей препарата, он безопасен и легко переносится пациентами.

Главный научный сотрудник центра Гамалеи, где была создана вакцина «Спутник V», Анатолий Альтштейн раскритиковал «ЭпиВакКорону». Он заявил, что это — «несчастье», а не вакцина, поскольку она неэффективна.