Генпрокуратура направила в суд новый иск об обращении в доход государства имущества бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова, которому предъявлено обвинение во взяточничестве.
Согласно данным надзорного ведомства, у Маркелова, его близких и подконтрольных организаций обнаружены 33 объекта недвижимости и 11 транспортных средств, общая стоимость которых составляет 370 млн рублей.
ГП
Ранее NEWS.ru писал, что Маркелов обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он получил от учредителя одного из предприятий в регионе свыше 235 млн рублей в обмен на покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
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