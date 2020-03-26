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Президент Владимир Путин примерно два часа разговаривал с представителями предпринимательских сообществ. Он рассказал, что для завершения встречи ему пришлось заставить ждать главу Франции Эммануэля Макрона.

Политик хотел завершить обсуждение, так как французский лидер уже был на связи, однако бизнесмены попросили его продолжить разговор, передаёт ТАСС. Давайте, но Макрон обидится на вас, я скажу, что вы...