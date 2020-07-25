В Совфеде оценили призыв Климкина создать из Крыма проблему для России

https://static.news.ru/photo/ee720252-ceb7-11ea-b7dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com​​​​​​​/Global Look Press

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что министру иностранных дел Украины Павлу Климкину необходимо публично покаяться за свои действия на посту главы МИД.

Так она прокомментировала RT призыв Климкина создать из Крыма проблему для России. Ковитиди отметила, что на своём посту ему следовало укреплять ведомство, развивать внешнеполитические связи, а не дестабилизировать ситуацию. По её мнению, отчасти из-за действий главы МИД в политическую пропасть провалился весь режим Порошенко.

Господину Климкину необходимо публично покаяться, а не делать заявления относительно Крыма, — цитирует её издание.

Ранее Климкин предложил сделать полуостров внутренней и внешней проблемой для России, «то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые с нами разделяют общие ценности и общее будущее».

Как писал NEWS.ru Климкин заявил, что в России добровольно никто не откажется от Крыма, его можно только отобрать.