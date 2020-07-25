В Совфеде оценили призыв Климкина создать из Крыма проблему для России

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что министру иностранных дел Украины Павлу Климкину необходимо публично покаяться за свои действия на посту главы МИД.
Так она
Господину Климкину необходимо публично покаяться, а не делать заявления относительно Крыма, — цитирует её издание.
Ранее Климкин предложил сделать полуостров внутренней и внешней проблемой для России, «то есть стать лучше РФ и держаться настоящих друзей, которые с нами разделяют общие ценности и общее будущее».
Как писал NEWS.ru Климкин заявил, что в России добровольно никто не откажется от Крыма, его можно только отобрать.
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