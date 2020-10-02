В Сочи женщину смыло в море во время фотосессии

На одном из сочинских пляжей женщину смыло большой волной, когда она позировала фотографу.
Инцидент был заснят очевидцами на видео,
На кадрах ролика видно, что девушка лежит на животе на бетонной плите. В какой-то момент её накрывает мощная волна и утаскивает модель в море. При падении девушка даже теряет часть своей одежды.
Пользователи социальных сетей в комментариях назвали рвение девушки получить красивые кадры смелым и глупым, отмечается в сообщении.
Информации о том, не пострадала ли модель при падении в море, нет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что город-курорт Сочи стал самым востребованным направлением для поездок семей со школьниками в период расширенных осенних каникул.
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