В России вырастут пенсии: кому, когда и на сколько увеличат выплаты Неработающим пенсионерам увеличат пенсии до 25 590 рублей к 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Среднегодовой размер страховой пенсии неработающего гражданина РФ к 2026 году может вырасти до 25 590 рублей. Что об этом известно, когда произойдет повышение выплат?

Каким будет уровень страховой пенсии

В заключении Счетной палаты по проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» говорится, что страховые пенсии неработающих россиян будут проиндексированы дважды — в 2025 году — на 4,5% и на 2,2%, в 2026 году — на 4% и на 2,3%.

«В проекте бюджета предусмотрена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2024 года на 7,5 %, с 1 февраля 2025 года и 2026 года — на 4,5 % и 4 %, с 1 апреля 2025 года и 2026 года — на 2,2% и 2,3% соответственно», — указано в заключении.

После индексации ежемесячных выплат по старости средний размер страховой пенсии в 2025 году составит 24 330 рублей, в 2026 году — 25 590 рублей.

Какой будет социальная, накопительная и срочная пенсия

Счетная палата указывает, что среднегодовой размер социальной пенсии в 2024 году составит чуть более 13 200 рублей, в 2025 году — около 14 420 рублей, а 2026 году — 15 883 рублей.

Социальная пенсия назначается гражданам, которые по разным причинам не имеют трудового стажа. Социальная пенсия индексируется ежегодно 1 апреля с учетом прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

Выплаты по накопительной пенсии в 2024 году составят 1605 рублей, в 2025-м — 1897 рублей, в 2026-м — 2141 рубль.

По прогнозам Счетной палаты, среднегодовой размер срочной пенсионной выплаты в 2024 году будет 2474 рубля, в 2025 году — 2631 рубль, а в 2026 году — 2787 рублей.

Срочная пенсионная выплата назначается лицам, сформировавшим пенсионные накопления за счет взносов в рамках программы государственного софинансирования пенсий, дохода от инвестирования, а также за счет средств материнского капитала, направленных на формирование будущей пенсии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие выплаты возрастут в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в период с 2024 по 2026 год минимальный размер пенсии в Москве увеличится до 24,5 тысячи рублей. Городские надбавки вырастут как для пожилых граждан, так и для семей с детьми.

«Будут увеличены пособия и выплаты гражданам старшего поколения, семьям с детьми, инвалидам. Минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц», — отметил Собянин.

По его словам, около половины столичного бюджета с 2024 по 2026 год пойдет на здравоохранение, образование, культуру и спорт.

Кто выйдет на пенсию в 2024 году

Пенсионная реформа стартовала в России в 2019 году, тогда власти решили увеличить возраст выхода на заслуженный отдых на пять лет. В связи с переходным периодом в 2024 году на пенсию выйдут мужчины, родившиеся в 1961 году, после достижения 63-летнего возраста и женщины, которым исполнилось 58 лет. Для начисления выплат по старости россиянин должен иметь 15 лет стажа и 28,2 пенсионного балла. При их недостатке назначаются социальные выплаты.

Досрочно выйти на пенсию могут женщины, родившие пять и более детей, по достижении 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа. Также на заслуженный отдых может уйти один из родителей ребенка-инвалида по достижении 50 лет для женщин или 55 лет для мужчин при наличии страхового стажа не менее 15 или 20 лет соответственно.

Работники предприятий, которые имеют «вредный» стаж — 7,5 года для женщин, 10 лет для мужчин — также имеют право оформить пенсию ранее установленного законом возрастного ограничения.

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