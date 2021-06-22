В России данные о здоровье мигрантов внесут в единую базу

Совет Федерации одобрил создание единой базы данных о здоровье мигрантов. Как сообщает «Парламентская газета», в базе будет содержаться информация о результатах медицинских осмотров и освидетельствований.

Система будет находиться в ведении Роспотребнадзора. Все сведения с соблюдением требований законодательства о защите информации и врачебной тайны станут доступны Минздраву, МВД и другим органам власти. В частности, в МВД будут передавать информацию об иностранцах, которые заразились опасными инфекциями, чтобы не допускать их к работе.

Как отметила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, закон подготовлен во исполнение поручения Совета безопасности, направленное на предотвращение завоза в Россию и распространения инфекционных опасных заболеваний.

Ранее сообщалось, что с 7 июня в России начали действовать новые требования к мигрантам, приезжающим на заработки, а также к тем, кто получает вид на жительство. Согласно постановлению правительства, чтобы получить патент на работу, соискатели должны иметь сертификат о сдаче экзамена по русскому языку как иностранному.