В Росприроднадзоре напомнили, что делать при встрече с медведем В Росприроднадзоре посоветовали не приближаться близко к медвежатам

Фото: Steven J. Kazlowski/Steve Kazlowski / DanitaDelimont/Global Look Press

После зимней спячки медведи очень агрессивны, а самки с детьми представляют особую опасность. Поэтому при встрече с хищным животным не следует близко подходить к нему, даже если это медвежонок, рассказали «МК в Ленобласти» в пресс-службе регионального Росприроднадзора.

Если человек встретит медвежонка, не нужно пытаться угостить его, делать с ним фото или подходить поближе. Как правило, где-то поблизости находится самка, у которой, почувствовав угрозу для детеныша, срабатывает инстинкт защиты потомства, — сообщает издание.

Следует содержать придомовую территорию в чистоте и не оставлять пищевые отходы, так как это может привлечь хищника, который вышел на охоту после зимней спячки. Специалисты отмечают, что не стоит в одиночестве отправляться на прогулку в лес. Необходимо передвигаться группами и громко разговаривать, чтобы медведь услышал приближение человека и успел уйти. Важно внимательно следить, нет ли поблизости поваленных деревьев, следов или кусочков шерсти, чтобы вовремя покинуть территорию и избежать встречи с хищником.

При встрече с медведем нельзя провоцировать животное. Человек должен сохранять спокойствие и не делать резких движений. Если медведь не проявляет признаков агрессии, можно осторожно начать уходить в сторону, не поворачиваясь к хищнику спиной. Когда медведь направляется к человеку, нужно постепенно увеличивать расстояние.

Автомобилистам также стоит оставаться бдительными на дорогах. В Роспотребнадзоре напомнили, что штраф за сбитого медведя может составлять 60 тысяч рублей.

Врач-педиатр Азизбек Ботиров ранее рассказал, что при укусе гадюки необходимо вызвать скорую помощь и промыть рану. По его словам, поврежденную кожу не должны сдавливать одежда или аксессуары, поэтому их необходимо снять.