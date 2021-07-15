В Роспотребнадзоре назвали причину роста заражений коронавирусом

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в стране связан со сменой доминирующего штамма смертоносной инфекции, сообщает ТАСС.

В настоящее время в мире и в России в том числе сохраняется напряжённая эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап, — пояснил Горелов.

Он считает, что высокий уровень заболеваемости сохранится в России ещё в течении некоторого времени.

Достигнув максимальных значений, мы выйдем на этап стабилизации, который по эпидемиологическим законам продолжается примерно в течение месяца — полутора, — отметил учёный.

По его мнению, только после этого начнётся постепенное снижение заболеваемости.

Насколько уверенно мы будем к этому идти, зависит от нашей приверженности соблюдению санитарных правил и вакцинации, — уточнил Горелов.

Ранее стало известно, что Александр Горелов рассказал о фазе заболеваемости с тенденцией к спаду, которая будет продолжаться с июля по начало августа. Специалист напомнил, что волны пандемии чаще всего развиваются фазами — рост, стабилизация и снижение заболеваемости. Каждый такой этап длится около месяца.