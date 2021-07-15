В Роспотребнадзоре назвали причину роста заражений коронавирусом
Евгений Бугров
Евгений Бугров
07:07, 16 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов заявил, что рост заболеваемости COVID-19 в стране связан со сменой доминирующего штамма смертоносной инфекции, сообщает ТАСС.
В настоящее время в мире и в России в том числе сохраняется напряжённая эпидемиологическая ситуация, обусловленная сменой разных геновариантов коронавируса. Каждая смена доминирующего геноварианта, как правило, сопровождается повышением заболеваемости. Как раз сейчас мы и переживаем этот этап, — пояснил Горелов.
Он считает, что высокий уровень заболеваемости сохранится в России ещё в течении некоторого времени.
Достигнув максимальных значений, мы выйдем на этап стабилизации, который по эпидемиологическим законам продолжается примерно в течение месяца — полутора, — отметил учёный.
По его мнению, только после этого начнётся постепенное снижение заболеваемости.
Насколько уверенно мы будем к этому идти, зависит от нашей приверженности соблюдению санитарных правил и вакцинации, — уточнил Горелов.
Ранее стало известно, что Александр Горелов рассказал о фазе заболеваемости с тенденцией к спаду, которая будет продолжаться с июля по начало августа. Специалист напомнил, что волны пандемии чаще всего развиваются фазами — рост, стабилизация и снижение заболеваемости. Каждый такой этап длится около месяца.