В ОНК рассказали о результатах теста Сафронова на коронавирус

https://static.news.ru/photo/cb66cc56-d237-11ea-944f-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый тест на COVID-19 арестованного советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова дал отрицательный результат. Об этом рассказала член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.

Иван Сафронов по-прежнему находится в изоляторе с подозрением на коронавирус. Пришёл его первый анализ, он отрицательный, — цитирует её РИА Новости.

Литвинович добавила, что результаты второго теста будут готовы через два дня.

Сафронов был задержан 7 июля в Москве. Он подозревается в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как заявили в Роскосмосе, задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками.

По данным СМИ, Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Ларишем, который является представителем CBAP и кадровым сотрудником спецслужб. Пиар-менеджер центра Игорь Суворов, в свою очередь, отметил, что CBAP никак не связан с российским экс-журналистом, а также никогда не готовил отчётов для правительства Чехии.

Ранее NEWS.ru писал, что из-за подозрений на наличие коронавируса Сафронова перевели в отдельную камеру в СИЗО «Лефортово». Основанием для изоляции послужило то, что у него заболело горло.