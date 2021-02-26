В Москве задержали подозреваемую в торговле персональными данными россиян

https://static.news.ru/photo/67ed03ec-784b-11eb-8de2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители задержали в Москве женщину, которая может быть сообщницей торговавшего личными данными российских граждан хакера.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Личность подозреваемой установили специалисты в области компьютерной безопасности. Речь идёт об уроженке Кузбасса Анжелике Мартыненко. Следствие считает, что она причастна к продаже копий паспортов, выписок из банков и прочих личных сведений.

Ранее в рамках этого же дела под домашний арест поместили Алена Фёдорова. По данным источника, он признал себя виновным. Фигурантов этого расследования обвиняют в совершении деяния, предусмотренного частью 4 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, причинивший крупный ущерб, совершённый организованной группой и создавший угрозу наступления тяжких последствий). Максимальное наказание, грозящее преступникам по этой статье, — семь лет лишения свободы.

Ранее администрация Clubhouse зафиксировала хакерскую атаку на соцсеть, писал NEWS.ru. Неизвестному пользователю удалось транслировать аудиопотоки из «нескольких комнат» на свой сторонний веб-сайт.