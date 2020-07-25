В Москве сохраняется низкий уровень заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/18424edc-cf19-11ea-8c0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве количество новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа с начала июля держится на низком уровне. За месяц среднесуточный темп прироста составляет около минус 0,57%.

В столице подтверждено 683 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среднесуточный темп прироста новых заболевших COVID-19 за месяц составляет около -0,57%, — сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации c COVID-19 в столице.

Там также отметили, что 49,2% новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 3,3% — люди старше 80 лет, 7,3% — дети.

В штабе подчеркнули, что пациенты и все близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки из российских больниц выписали 3110 пациентов с ранее подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего за период пандемии от коронавируса вылечились 600 250 жителей РФ.