В Москве от коронавируса вылечились ещё 1227 пациентов

https://static.news.ru/photo/b06ff7fe-0227-11eb-b515-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Москвы от коронавирусной инфекции нового типа вылечились ещё 1227 человек. Об этом 29 сентября сообщила заместитель мэра столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Она отметила, что число выздоровевших после заражения коронавирусом москвичей продолжает расти.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1227 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 247 301, — цитирует Ракову ТАСС.

Для подтверждения отсутствия вируса в организме человека медики по окончании лечения проводят специальные исследования, а пациенты перед выпиской из больницы получают необходимые рекомендации. Кроме того, врачи предлагают им стать донорами плазмы.

Исходя из последней информации, в городе с начала пандемии инфекцией заразились 287 993 человека, 5180 пациентов скончались, 246 074 смогли выздороветь.

Как ранее писал NEWS.ru, вечером 28 сентября в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки скончались 23 пациента.