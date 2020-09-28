В Москве впервые с 15 июля умерли более 20 пациентов с COVID за сутки

https://static.news.ru/photo/53cc10c4-7919-11ea-84f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Lokk Press

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки скончались 23 пациента. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 23 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

Последний раз подобное число летальных исходов было зафиксировано 15 июля. За всё время в столице умерли 5203 человека.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Медики выявили 7867 новых случаев коронавируса в 83 регионах России. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 1 151 438 человек. Количество активно болеющих на сегодняшний день составляет 187 896 человек.

Ранее эпидемиологи Роспотребнадзора спрогнозировали плато второй волны COVID-19 в России в октябре этого года. По последним данным, рост заболеваемости коронавирусом в стране продолжается. Неделю назад было отмечено 6196 новых случаев заражений в сутки, 28 сентября — 8135, писал NEWS.ru.