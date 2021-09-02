В Минздраве назвали число свободных коек для пациентов с коронавирусом

Примерно четвёртая часть от общего числа коек для пациентов с коронавирусом, развёрнутых в России, сегодня свободна. Об этом заявил замглавы Минздрава Виктор Фисенко. Его слова приводит ТАСС.

На сегодняшний день у нас порядка 220 тысяч коек, но их число меняется в зависимости от ситуации. Доля свободного коечного фонда — порядка 25%, — сказал он.

Замминистра добавил, что в настоящее время в реанимациях находятся свыше пяти тысяч пациентов с COVID-19. Он призвал россиян быть осторожными, стараться предупредить болезнь и сделать выбор в пользу вакцинации.

Ранее Фисенко заявил, что ситуацию с пандемией коронавируса в России можно уже назвать управляемой. По его словам, это связано с тем, что появилось достаточное количество необходимых лекарств. Они регулярно доставляются во все регионы страны.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков придерживается иного мнения. Он считает, что для контроля над ситуацией в России численность привитого населения по-прежнему недостаточна, поэтому нового всплеска заболеваемости избежать не удастся. По его прогнозам, очередного пика следует ожидать через три-четыре недели.