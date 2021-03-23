В Минстрое ожидают роста цен на жильё

https://static.news.ru/photo/4a185104-8bd9-11eb-ad30-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В скором времени цены на жильё могут вырасти в связи с недавним повышением стоимости строительных материалов. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Выступая на заседании комитета Госдумы, он отметил, что ещё не весь комплекс ситуаций, связанных с повышением цен, реализовался. Файзуллин привёл в пример цены на металл, которые пока остаются на уровне второй половины 2020 года.

Необходим анализ, на разных территориях рост цен произошёл по-разному, — сказал министр.

Ранее NEWS.ru рассказывал, что Минстрой по-другому начнёт рассчитывать базовую зарплату для строителей, рассказал Ирек Файзуллин во время заседания комитета Госдумы. Чиновник отметил, что предполагаются изменения в 44-ФЗ, позволяющие профильным организациям работать на рынке дольше и платить своим сотрудникам «соответствующую заработную плату».

По его словам, Минстрой почти год работает над внесением большого объёма поправок в расчёт базовой заработной платы по каждому субъекту. Поправки отрабатываются​ совместно с Главгосэкспертизой и Центром ценообразования