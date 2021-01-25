В Минпросвещения разъяснили порядок вакцинации учителей от COVID-19

https://static.news.ru/photo/38dc49a4-5f15-11eb-962c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вакцинация против COVID-19 для учителей носит добровольный характер, отстранения от работы в случае отказа не будет, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.

В настоящее время Басюк находится в Волгограде в рабочей поездке.

Ни в коем случае, это абсолютно добровольное явление, — отметил Басюк, слова которого приводит РИА Новости.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что инструкция к российской вакцине от коронавируса «Спутник V» изменилась, теперь в ней появилось предупреждение для людей с онкологическими заболеваниями.

Как поясняется, новый пункт внесён из-за недостатка информации о том, как препарат может влиять на «поведение» злокачественных новообразований.