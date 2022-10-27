В МГУ появится курс военной журналистики Вице-президент ГИПП Новиков заявил, что в МГУ создают курс военной журналистики

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В МГУ имени Ломоносова создают курс военной журналистики с целью научить студентов профессионально освещать военные темы, заявил гендиректор АО «Аргументы и факты», вице-президент Союза предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП) Руслан Новиков. Он подчеркнул необходимость создания такого курса в нынешнее время и добавил, что есть достаточное количество качественных специалистов, способных передать свои знания обучающимся, пишет ТАСС.

Преподавание на журфаке постоянно трансформируется. Мы говорили с Вартановой (Еленой, деканом факультета журналистики МГУ. — NEWS.ru) о том, что в настоящее время создается курс военной журналистики. Курс военной журналистики сейчас очень нужен. Нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так, — заявил Новиков.

Ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что до молодежи следует активно доносить правду о том, за что сражаются российские военные в ходе спецоперации на Украине. В пример он привел ситуацию с травлей студента факультета журналистики МГУ за его патриотическую позицию.

Речь идет об акции одного из студентов МГУ, которую он устроил на главной лестнице журфака. Студент решил сфотографироваться в футболке с символом Z и флагом ЛНР. В этот момент над ним посмеивались другие учащиеся на факультете. Позже однокурсники Антропова начали обсуждать его поступок в соцсетях, а потом обвинили молодого человека в том, что он «выступил от лица всего факультета», чем «оскорбил других студентов» журфака МГУ.