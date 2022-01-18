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В Измайлово на востоке Москвы прошли крещенские купания
Общество

В Измайлово на востоке Москвы прошли крещенские купания

08:55, 19 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания. Десятки людей на морозе окунались в полынью в память о Крещении Господнем в Иордане.

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания

Сергей Булкин/NEWS.ru

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