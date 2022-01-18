В Измайлово на востоке Москвы прошли крещенские купания

В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания. Десятки людей на морозе окунались в полынью в память о Крещении Господнем в Иордане.
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru
В московском районе Измайлово прошли традиционные крещенские купания
Сергей Булкин/NEWS.ru