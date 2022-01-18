В Измайлово на востоке Москвы прошли крещенские купания

5 января на Киевский вокзал в Москве прибыл ретропаровоз, на котором приехали Дед Мороз со Снегурочкой из Великого Устюга. Они совершают 40-дневное путешествие по городам России.

На перроне главного сказочного персонажа Нового года встретили москвичи — дети с родителями, а также гости столицы. Дед Мороз поздравил их с наступлением года Тигра, раздал подарки, сфотографировался и пригласил...