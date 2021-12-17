В Гринпис рассказали, как экологично упаковать новогодние подарки

Декор новогодней подарочной упаковки не поддаётся переработке и может быть небезопасен для окружающей среды и человека из-за микропластика в составе, сообщила эксперт проекта «Ноль отходов» российского отделения Гринпис Антонина Евтешина. Кроме того, она отметила, что вся обёрточная бумага покрыта слоем пластика. В связи с этим эксперт посоветовала выбирать натуральные материалы для упаковки — картон, железо или ткань, а в качестве декора использовать органику.

Украшения, которыми декорируются подарки, могут быть небезопасными. Например, блёстки — это микропластик, который оказывается в водоёмах, загрязняет их, попадает в желудки животных — они заглатывают микропластик вместе с водой, а затем — по пищевой цепи микропластик оказывается и в нашем организме, — сказала Евтешина.

Она отметила, что микропластик уже нашли на дне Марианской впадины и в Арктике. Он обнаружен в рыбе, соли, морской и пресной воде, пиве, моллюсках и даже в плаценте в теле человека. Кроме того, вся обёрточная бумага покрыта тонким слоем пластика, который не поддаётся переработке. В связи с этим эксперт призвала заменить её подручными материалами, которые имеются практически в каждом доме.

Например, стеклянные баночки — они подойдут для небольшого подарка, а после — для варенья или чая. Подарок можно преподнести в картонной или железной коробке, которая может найтись дома. Подойдёт даже из-под обуви, просто упакуйте её, например, в старые журналы. Возможно, у вас есть новое кухонное полотенце — оберните подарок в него. Это не только полезная вещь, но и подарок в подарке, — подчеркнула эколог.

Евтешина рекомендовала использовать для декора упаковки природные материалы: шишки, листья, каштаны, заранее засушенные цветы, палочки корицы или сухофрукты, в частности дольки яблок и апельсинов.

Ранее в Гильдии маркетологов России озвучили рейтинг самых ожидаемых новогодних подарков для россиян. Первое место в этом Новом году делят конверты с деньгами, одежда и «наборы здоровья». На второй строчке — парфюмерия, на третьей — наборы продуктов. Также в рейтинг вошли алкоголь и книги.