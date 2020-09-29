В ГИБДД рассказали о самых «смертельных» трассах столицы

https://static.news.ru/photo/5195f288-024a-11eb-a63d-fa163e074e61_660.jpg МКАД Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичная Госавтоинспекция назвала три самые аварийно-опасные трассы Москвы. В перечень вошли МКАД, Калужское шоссе и Кутузовский проспект.

По данным ГИБДД, именно на этих дорогах зафиксировано наибольшее число смертельных ДТП. Об этом рассказал врио начальника УГИБДД ГУМВД по Москве Алексей Диокин.

По его словам, ведомство провело «определённые изыскания в части определения» самых опасных магистралей в городе. Лидером по числу погибших в авариях стал МКАД, где за восемь месяцев жертвами ДТП стали 53 человека. За аналогичный период 2019 года на этой магистрали погибли 47 человек, передаёт РИА Новости.

У нас большая часть погибших даёт Московская кольцевая автодорога, — сказал Диокин.

Второе место по числу погибших занимает Калужское шоссе, где за восемь месяцев погибли 10 человек. Это вдвое больше, чем в 2019 году. На третьем месте — Кутузовский проспект. Здесь за восемь месяцев аварии унесли жизни пяти человек. Всего по Москве в 2020 году произошло 5536 ДТП, в которых погибли 255 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что нетрезвых водителей, спровоцировавших ДТП со смертельным исходом, предложили наказывать помимо лишения свободы штрафом в сумме 2–2,5 млн рублей, в случае гибели нескольких человек — до 3,5 млн рублей. Инициатива принадлежит общественным и юридическим организациям России.