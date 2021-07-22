В «Газпроме» рассказали о перспективах транзита газа через Украину

«Газпром» готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, однако этот вопрос должен решаться на рыночных условиях. Об этом заявил председатель правления и совета директоров корпорации Алексей Миллер, передаёт ТАСС.

По его словам, компания готова увеличить объёмы поставок топлива через Украину, если будут новые закупки. Объёмы также зависят от состояния украинской трубопроводной системы.

Вопросы новых объёмов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам, — подчеркнул он.

При этом Миллер рассказал, что европейские потребители благодаря трубопроводу «Северный поток — 2» будут получать более дешёвый газ из-за более короткого маршрута поставки.

«Газпром» всегда подходил к «Северному потоку — 2» как к экономическому проекту. Его цель — обеспечить надёжность, стабильность и диверсификацию поставок газа на рынок Евросоюза, — добавил он.

Кроме того, новый трубопровод гарантирует соответствие современным требованиям экологичности.

21 июня было опубликовано совместное заявление США и ФРГ по теме «Северного потока — 2». В нём сформулирован ряд условий для работы газопровода. По этому соглашению Берлин будет добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет после 2024 года. США и Германия выделят Украине финансовую поддержку на диверсификацию энергетических ресурсов. Также в соглашении сказано, что Берлин будет выступать за санкции в отношении Москвы, если российские власти начнут давить на другие страны, используя энергоресурсы.