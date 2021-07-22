В «Газпроме» рассказали о перспективах транзита газа через Украину

«Газпром» готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, однако этот вопрос должен решаться на рыночных условиях. Об этом заявил председатель правления и совета директоров корпорации Алексей Миллер, передаёт ТАСС.
По его словам, компания
Вопросы новых объёмов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам, — подчеркнул он.
При этом Миллер рассказал, что европейские потребители благодаря трубопроводу «Северный поток — 2» будут получать более дешёвый газ из-за более короткого маршрута поставки.
«Газпром» всегда подходил к «Северному потоку — 2» как к экономическому проекту. Его цель — обеспечить надёжность, стабильность и диверсификацию поставок газа на рынок Евросоюза, — добавил он.
Кроме того, новый трубопровод гарантирует соответствие современным требованиям экологичности.
21 июня было опубликовано совместное заявление США и ФРГ по теме «Северного потока — 2». В нём сформулирован ряд условий для работы газопровода. По этому соглашению Берлин будет добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет после 2024 года. США и Германия выделят Украине финансовую поддержку на диверсификацию энергетических ресурсов. Также в соглашении сказано, что Берлин будет выступать за санкции в отношении Москвы, если российские власти начнут давить на другие страны, используя энергоресурсы.