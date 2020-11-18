В ФСБ не нашли оснований для возбуждения дела об отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/3ccea5b8-29c6-11eb-8fad-fa163e074e61_660.jpg Фото: navalny/instagram.com

ФСБ рассмотрела обращение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о возбуждении дела по факту производства химического оружия в связи с отравлением политика и основателя организации Алексея Навального. В ведомстве не нашли оснований для начала расследования.

Ваше обращение рассмотрено в Следственном управлении ФСБ России, — ответили в службе на обращение фонда.

Там объяснили, что оснований для принятия решений нет, так как по ситуации проводит проверку другой правоохранительный орган, передаёт «Интерфакс». Представители ФБК пожаловались на решение в Лефортовский суд Москвы.

В октябре фонд обратился в ФСБ с требованием о возбуждении уголовного дела по статье о разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения в связи с отравлением Навального ядом группы «Новичок».

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники.

Немецкие врачи определили, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Однако уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали.

Как сообщал NEWS.ru, ЕС ранее ввёл санкции в отношении шести российских чиновников и одного научно-исследовательского института из-за отравления Навального. До этого в Организации по запрещению химического оружия сообщили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы.