В Духовном управлении мусульман РФ назвали города, где не хватает мечетей

https://static.news.ru/photo/6d76514e-fe96-11ea-a404-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве прошло заседание пленума Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ).

В ходе мероприятия выступил председатель ДУМ РФ и и Совета муфтиев России Дамир Мухетдинов, который рассказал о проблемах с религиозной инфраструктурой. Текст его выступления приведён на сайте управления. По словам Мухетдинова, приоритетной задачей перед мусульманами страны стоит строительство мечетей в городах-миллионниках или крупных городских центрах, в которых отсутствие религиозных сооружений ощущается особенно остро. К таковым он отнёс Владивосток, Воронеж, Волгоград, Липецк, Екатеринбург, Сочи и Ростов-на-Дону.

Мухетдинов сообщил, что в Нижегородской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Калининградской, Омской, Свердловской областях, в Забайкальском и Пермском краях, а также в Республике Мордовия скоро появятся новые религиозные объекты, которые уже находятся на разных стадиях строительства.

Председатель ДУМ РФ добавил, что в организации активно занимаются реставрацией исторических мечетей. Мухетдинов отметил, что мусульмане России проявляют всё больший интерес к возрождению своих исторических святынь и пытаются добиться присвоения им охранного статуса.

Ранее NEWS.ru писал, что в Межпарламентской ассамблее православия рассчитывают на пересмотр статуса Айя-Софии после того, как власти Турции признали собор мечетью.