В Духовном управлении мусульман РФ назвали города, где не хватает мечетей

В Москве прошло заседание пленума Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ).
В ходе мероприятия выступил председатель ДУМ РФ и и Совета муфтиев России Дамир Мухетдинов, который рассказал о проблемах с религиозной инфраструктурой. Текст его выступления
Мухетдинов сообщил, что в Нижегородской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской, Калининградской, Омской, Свердловской областях, в Забайкальском и Пермском краях, а также в Республике Мордовия скоро появятся новые религиозные объекты, которые уже находятся на разных стадиях строительства.
Председатель ДУМ РФ добавил, что в организации активно занимаются реставрацией исторических мечетей. Мухетдинов отметил, что мусульмане России проявляют всё больший интерес к возрождению своих исторических святынь и пытаются добиться присвоения им охранного статуса.
Ранее NEWS.ru писал, что в Межпарламентской ассамблее православия рассчитывают на пересмотр статуса Айя-Софии после того, как власти Турции признали собор мечетью.
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