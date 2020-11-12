Ульяновского министра могут уволить из-за полётов на частном самолёте

https://static.news.ru/photo/ba7f995a-24fc-11eb-89fe-fa163e074e61_660.jpg Михаил Семёнкин Фото: mcx73.ru

Министру агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаилу Семёнкину может грозить увольнение после инцидента с полётом в Лондон на частном самолёте.

Такое мнение выразил губернатор региона Сергей Морозов в беседе с ТАСС. В конце октября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что Семёнкин и глава администрации Чердаклинского района Мария Шпак вылетели в Лондон на самолёте частной компании из бизнес-авиации Eclair Aviation. Стоимость аренды одного места на таком борту может достигать 1 млн рублей.

По словам губернатора, он считает, что эти чиновники должны покинуть свой пост.

Даже если юридически, дай бог, всё будет хорошо и там не будет никаких последствий юридического характера, то с точки зрения этики, согласитесь, это такой не очень хороший в сегодняшней ситуации вызов обществу, — заявил он.

По словам Морозова, служебная проверка ещё продолжается, ведётся сбор необходимой документации о компании, предоставлявшей самолёт. Семёнкин и Шпак на данный момент временно отстранены от своих должностей.

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