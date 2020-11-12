Экс-глава Кировской области просит заменить срок исправительными работами

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Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, приговорённый к восьми годам колонии, попросил суд заменить оставшуюся часть тюремного срока на принудительные работы.

Сейчас речь идёт о замене неотбытого срока лишения свободы Никите Юрьевичу на принудительные работы, на сегодняшний день он отбыл чуть больше половины, — сообщил агентству РИА Новости адвокат экс-чиновника Андрей Грохотов.

Белых был задержан в июне 2016 года, правоохранительные органы взяли его с поличным в момент получения взятки в особо крупном размере в одном из ресторанов Москвы. Экс-губернатора обвинили в получении двух крупных взяток: одной от предпринимателя Альберта Ларицкого в размере 200 тыс. рублей и второй взятки в 400 тыс. рублей от бизнесмена Юрия Судгаймера.

Следствие пришло к выводу, что Ларицкий добровольно предложил взятку за покровительство региональных властей его бизнесу, а Судгаймер столкнулся с вымогательством со стороны губернатора.

Окончательный приговор Белых был вынесен в феврале 2018 года, срок до ожидания судебного решения был засчитан как часть определённого чиновнику наказания. Пресненский суд Москвы приговорил Белых к восьми годам колонии и запретил ему занимать государственные посты ещё три года после освобождения. Также Белых должен выплатить штраф в размере 48,2 млн рублей. Позже Мосгорсуд слегка смягчил приговор экс-губернатору, сняв с него ограничение на госслужбу.

В октябре 2020 года NEWS.ru писал, что Белых столкнулся с проблемами по выплате штрафа. Продажи имущества ему не хватит на полное погашение 48,2 млн рублей.