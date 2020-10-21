Скинутся ли соратники на штраф Никите Белых

На днях провалился новый аукцион, на котором выставлялось на торги имущество отбывающего тюремный срок бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. В прошлом активного политика правого фланга, даже возглавлявшего, в качестве скорее зиц-председателя, Союз правых сил. Проблема заключается в том, что после продажи личного автомобиля Белых все попытки покрыть штраф в 48 млн рублей ни к чему не приводят. Не пользуются спросом ни иконы из его коллекции, ни скульптурки неизвестных авторов, ни сервизы и прочая, с точки зрения солидных приобретателей, мелочовка. Не пошла даже квартира в его родной Перми, за которую хотели всего-то 2,5 млн рублей.

Возникла интересная коллизия. Ведь насколько проще было с коллегой по несчастью Белых, бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым, с официальных счетов которого судебные исполнители просто списали более 100 млн рублей штрафа. При этом, по некоторым данным, в банках за экс-министром числилось не менее полумиллиарда. Причём ни у кого не возникло даже желания расследовать, откуда у вечного госслужащего такие немалые накопления, которые одной бережливостью и полным воздержанием не объяснить. Но у нас ведь ни разу не прошла поправка к закону, которая вернула бы институт конфискации имущества коррупционеров. А статья 20 Конвенции ООН против коррупции, которая предусматривает возможность выяснения происхождения имущества, не соответствующего официальным доходам, так в России и не ратифицирована.

Никита Белых, 2008 год Russian Look

Те же судебные исполнители ограничены в своих возможностях. У них нет шансов найти что-то, например, в офшорах. Между тем вторая бывшая жена Белых, Екатерина, проговорилась о том, что, мол, её муж уходил в политику очень состоятельным человеком. Может, он не зря поспешил развестись с дамой, присутствие которой придало суду над ним некий романтических флёр и которая позиционировала себя чуть ли не как жену декабриста, сочетавшуюся браком с подсудимым, которому светил немалый срок.

Есть ещё один показательный аспект всей этой истории. Были же прецеденты, когда с помощью краудфандинга прогрессивная общественность быстро собирала нужные средства для поддержки «преследовавшихся властью». Самый красочный пример — сбор средств на покрытие штрафа в 22,5 млн рублей, который был выставлен изданию The New Times, скрывшему факт своего финансирования из-за границы. Правда, и тогда денежки потекли в основном из-за того же «бугра». В частности, от экстравагантного виноторговца Евгения Чичваркина. Причём денег тогда перевели больше, чем требовалось. Вот только излишки редакция отказалась пожертвовать на иные благие дела.

В принципе, могли бы и на штраф Белых собрать хотя бы часть требуемой суммы. А то нынешний трудящийся швейного тюремного цеха уже плачется, что, мол, с зарплатой за пошив рукавиц и мягких игрушек ему нужно тысячу лет отсидеть для покрытия штрафа. Всё-таки он свой в доску либерал, коварно пойманный спецслужбами за приятным обедом в ресторане с закуской и пачкой евро. Но то ли «собратья по либерализму» понимают, что Белых серьёзно «зашкварился» и политику тут можно привязать только в том аспекте, что в губернаторском цехе он далеко не один такой. А под белые руки спецслужбы берут единиц. То ли сотоварищи кое-что знают о припрятанном состоянии, а потому не спешат раскрывать кошельки. Никто даже из солидарности фигурку Наполеона на аукционе не прикупил.