https://static.news.ru/photo/814cbfda-d081-11e9-8221-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Прошение на УДО детского тренера Александра Протасовицкого рассмотрят 10 сентября. Он осуждён по делу о драке футболистов Кокорина и Мамаева. Об этом News.ru сообщила его адвокат Татьяна Прилипко.

Суд по УДО в отношении Протасовицкого состоится 10 сентября. Он был этапирован позже и сидит в другой колонии, в ИК-6 в Брянской области, — сказала она.

Адвокат уверена, что оснований для отказа в УДО Протасовицкому не имеется.

У него прекрасные характеристики, — отметила она.

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрел прошения об УДО братьев Александра и Кирилла Кокориных и Павла Мамаева. Все трое были освобождены.

8 мая Пресненский суд приговорил братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого к реальным срокам заключения. Братья Кокорины получили один год и шесть месяцев колонии общего режима, а Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — один год и пять месяцев.В начале октября 2018 года стало известно о двух эпизодах драки с участием футболистов. Они устроили потасовку в кафе с чиновником Минпромторга, а также избили водителя ведущей Первого канала.

Ранее News.ru писал о том, что Мосгорсуд оставил без изменений наказание Кокорину и Мамаеву.