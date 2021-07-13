Учёный предрёк увеличение числа жарких дней в России

С годами число жарких дней летом в России будет неизбежно увеличиваться. Такой прогноз в беседе с «Радио 1» высказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, кандидат физико-математических наук Александр Чернокульский.

Как отметил эксперт, в России глобальное потепление идёт в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. По словам Чернокульского, потепление в первую очередь будет усиливаться в полярных широтах из-за таяния льда и динамики атмосферы.

Полюса теплеют быстрее, чем весь мир, что мы видим у нас в России, а ещё в Канаде и в странах Скандинавии, — сказал он.

Учёный также считает, что в Москве и Подмосковье ещё долго продержится высокая температура воздуха, однако лето при этом вряд ли превратится в тропическое. Количество жарких дней будет увеличиваться, а столица и область неминуемо будут бить старые рекорды.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил, что последний фронт жары придёт в Москву 13 и 14 июля, а 17 июля в столице ожидаются освежающие ливни с грозами.