Учёные «отменили» магнитную бурю 27 сентября

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Прогнозируемой ранее на 27 сентября слабой магнитной бури уровня G1 не будет. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

По данным специалистов, 26 и 28 сентября магнитосфера будет возбуждённой, а 27 сентября и в последующие дни она будет спокойной, говорится в сообщении на сайте лаборатории.

Всего в классификации магнитных бурь пять уровней — от G1 до G5. Считается, что слабая буря может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на пути миграций животных и птиц. Более сильные бури провоцируют нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях.

Ранее сотрудники центра «Фобос» предупредили россиян о возможном возникновении магнитных бурь на Земле 26 и 27 сентября. По их словам, наибольшая активность магнитной сферы планеты ожидается 27 сентября. Уже к 28 сентября геомагнитное поле начнёт восстанавливаться, а к середине недели окажется в состоянии покоя, писал NEWS.ru.