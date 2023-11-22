Участницу Pussy Riot Толоконникову проверят на финансирование ВСУ Генпрокуратура РФ проверит Надежду Толоконникову на финансирование ВСУ

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Надежда Толоконникова

Генпрокуратура РФ проверит участницу панк-коллектива Pussy Riot Надежду Толоконникову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) на предмет финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал Mash. С соответствующей просьбой в ведомство обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин после пранка Вована и Лексуса, в ходе которого девушка сообщила о сборе средств для украинских военных.

По словам Толоконниковой, деньги идут на гуманитарные нужды. Она также рассказала, что помогает бывшему супругу Петру Верзилову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который выступает на стороне ВСУ. Кроме того, Толоконникова заявила о готовности сжечь российский паспорт в обмен на украинский.

Бородин призвал прокуратуру проверить активистку и привлечь ее к уголовной ответственности. Если факт финансирования ВСУ будет подтвержден, Толоконниковой грозит до 20 лет тюремного заключения.

Ранее Мосгорсуд заочно арестовал Надежду Толоконникову по делу об оскорблении чувств верующих. Основанием для возбуждения дела стали ее публикации в соцсетях. Следователи не уточняют, о каких именно публикациях идет речь, но проверять их начали еще в 2022 году. Сейчас 34-летняя активистка проживает за рубежом, МВД объявило ее в розыск.