Тарасова предложила Плющенко судиться из-за слухов о болезни его сына

https://static.news.ru/photo/d4c9bfa4-9891-11ea-8fde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмущена публикациями СМИ об особенностях развития сына олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александра.

Ранее издание StarHit со ссылкой на неназванного специалиста сообщило, что у Александра Плющенко расстройство аутического спектра. Тарасова считает недопустимым публикацию подобной информации о детях, независимо от того действительно ли у ребёнка наблюдаются особенности развития, или нет, заявила она в интервью «Спорт-Экспресс».

Даже если бы он и был больной, этого нельзя делать. Так могут поступать только плохо воспитанные люди. А тут — совсем невоспитанные, с какими-то зверскими наклонностями. Если подадут на них в суд — правильно сделают, — сказала Тарасова.

Как писал NEWS.ru ранее, бывшая жена Фёдора Бондарчука вступилась за семилетнего сына Яны Рудковской. Светлана Бондарчук обвинила репортёров, которые ради сенсации зачастую переходят все границы. Бондарчук прокомментировала ситуацию в своём микроблоге, попросив представителей СМИ быть сердечнее и не забывать о профессионализме.