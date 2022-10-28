Таблетки от страха: можно ли снять напряжение в обществе антидепрессантами Учёные рассказали, чем грозит рост потребления лекарств, купирующих депрессию

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По данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в январе — сентябре 2022 года траты россиян на антидепрессанты выросли на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и составили около 5 млрд рублей. Опрошенные NEWS.ru эксперты на этот счёт полагают, что усиленное потребление этих препаратов может лишь отчасти снизить уровень тревог в обществе. Но пока сохраняется их социальная причина, депрессии будут обостряться и развиваться. Также они рассказали о научных спорах вокруг антидепрессантов, касающихся связи расстройств с уровнем нейромедиатора серотонина.

«Правильно воспринимать происходящее»

За первые девять месяцев 2022 года россияне купили 8,4 млн упаковок антидепрессантов, что на 48% больше, чем в январе — сентябре 2021-го, а сумма затрат жителей России на эти лекарства за это время оказалась на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года, достигнув 5 млрд рублей, сообщили в ЦРПТ. Чаще всего препараты для терапии депрессии покупали жители Москвы, Петербурга, Московской области, Карелии и Ростовской области.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года в этом году производство отечественных антидепрессантов выросло на 24%, а импорт в РФ вырос на 42%.

Помимо антидепрессантов, эксперты зафиксировали и рост потребления успокоительных лекарств на 44%. С января по сентябрь 2022 года россияне купили 108 млн упаковок таких препаратов на общую сумму 13,9 млрд рублей, что на 56% больше, чем в первые девять месяцев 2021 года. В лидерах по продажам на душу населения оказались Псковская, Тверская, Тамбовская, Липецкая и Смоленская области.

На этом фоне в публичном пространстве и научной сфере идёт дискуссия относительно связи депрессии с уровнем серотонина и, соответственно, влияния на её купирование соответствующих препаратов. Так, недавно профессор психиатрии Университетского колледжа Лондона Джоанна Монкрифф опубликовала обзор, согласно которому пока «не появилось убедительных доказательств того, что депрессия вызвана нарушениями, связанными с серотонином». Из этого делался вывод о том, что «не следует говорить пациентам, что депрессия вызвана низким уровнем серотонина или химическим дисбалансом, и их не следует убеждать в том, что антидепрессанты работают, воздействуя на эти недоказанные отклонения».

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Выводы Монкрифф подхватили носители теорий заговоров, а также противники вакцин и лекарств, на что обратили внимание западные СМИ. Однако сама британская исследовательница выражала беспокойство использованием её публикаций в политических спорах. Она, как и другие исследователи в области клинической психиатрии, объяснила, что отношение к «серотониновой теории» (связи депрессий с уровнем этого органического соединения в организме) в академической среде меняется, но пациенты об этом не знают. В итоге чаще всего им выписывают антидепрессанты из числа селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), за счёт чего наживаются фармкомпании.

Кандидат медицинских наук, телеведущий и главврач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников полагает, что рост потребления антидепрессантов в России главным образом «повлияет на рост благосостояния фармацевтов». По его мнению, бесконтрольный прием этих препаратов «приведёт к росту самоубийств (есть такое побочное действие у молодых), импотенции, проблемам с сердцем и печенью», а «„коллективное бессознательное“ станет еще дёрганней и снизится его адекватность».

Далеко не все депрессивные состояния одинаковы по сути. Например, биполярное расстройство и депрессия — суть разные вещи, хотя клинически бывает не отличить. В 99% случаев серотонинэргическая нейротрансмиссия при депрессии нарушена. Антидепрессанты надо принимать в правильной дозе и достаточное время. Тут многое зависит от индивидуальной способности метабилизироаать препарат (некоторые из них «пролекарство», переходят в активную форму после приема). Неконтролируемый приём антидепрессантов может закончиться фатальным «серотониновым синдромом». Высокая смертность там. Ну и самое главное: если не научимся правильно воспринимать происходящее, верить, надеяться или хотя бы просто абстрагироваться, никакие антидепрессанты не помогут. А навредить смогут сильно, — пояснил Мясников.

Как рассказал NEWS.ru психиатр Дмитрий Фролов, исследование о том, что серотонин, вероятно, не играет важную роль в развитии депрессии, не означает неэффективности антидепрессантов.

Тут скорее спор о том, насколько их эффективность высокая, но это другой вопрос. Точно не были известны механизмы действия антидепрессантов — была одна из теорий, связанная с серотонином, но всем было понятно, что это не единственный механизм. Эта теория (об отсутствии убедительных доказательств того, что депрессия вызвана нарушениями, связанными с серотонином. — NEWS.ru) скорее показывает не неэффективность антидепрессантов, а то, что роль серотонина могла преувеличиваться. Значит, есть какие-то другие механизмы действий, — пояснил Фролов.

По его мнению, рост потребления антидепрессантов может снизить депрессию в обществе, но эти препараты «не все и не всегда помогают, а главное, если не будут устранены все социальные причины, депрессии будут появляться и развиваться». Например, хроническая депрессия будет обостряться, особенно на фоне негативных событий, которые люди будут интерпретировать соответствующим образом.

Депрессия зависит от нескольких факторов. Это и биологические — когда есть предрасположенность, и социальные — когда происходят какие-то негативные события, и психологические — когда мы интерпретируем происходящее вокруг. Сейчас социальных факторов больше, поэтому уровень депрессии в обществе вырос. Антидепрессанты тут могут несколько сгладить углы, но пока социальные причины не будут устранены, ситуация не может вернуться в прошлое, — резюмировал Фролов.

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Не только медицинская проблема

Молекулярный биолог и научный сотрудник ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» (НЦПЗ) Дмитрий Абашкин полагает, что серотониновая теория — «это просто одна из теорий, слабо подкреплённая фактами, и метаобзоры в научной литературе как минимум ставят её под сомнение». Он не исключил, что «скоро наступит момент, когда серотониновая теория также рассыплется, как теории о природе агрегатов белка в болезни Альцгеймера».

При этом Дмитрий Абашкин подчеркнул, что потребление антидепрессантов в РФ является не только медицинской, но и социальной проблемой.

Помимо текущей непростой политической ситуации в стране, я бы выделил, с одной стороны, многолетнее планомерное сокращение расходов на психиатрию под видом «оптимизации», и второе — стигматизация психических расстройств в нашем обществе. То есть человек не стремится при первых симптомах обратиться к специалисту, а предпочитает лечиться «традиционными» средствами, например алкоголем. С другой стороны, сейчас большие проблемы с тем, чтобы получить именно квалифицированную помощь от специалиста, в том числе из-за бездумного сокращения финансирования. Допустим, там, где можно было бы решить проблему с помощью психоанализа или когнитивно-поведенческой терапии, без фармакологических вмешательств, врач просто вынужден «отфутболить» пациента с каким-нибудь рецептом, просто по причине нехватки времени на него, — отметил собеседник NEWS.ru.

Он уверен, что рост необдуманного потребления психоактивных веществ очевидно плохо отразится на обществе. Как минимум такой приём должен быть оправдан и контролируем специалистом, подчеркнул собеседник NEWS.ru. Он добавил, что при резкой отмене препаратов, например, повышается риск суицидов.

Таким образом, вместо поддержания здоровой атмосферы в обществе и увеличения расходов на здравоохранение мы пытаемся просто заткнуть эту проблему какими-то «волшебными таблетками». К сожалению, ничего не получится. Мы получим только дальнейшее ухудшение состояния здоровья наших граждан, — резюмировал Дмитрий Абашкин.

В аптеки за антидепрессантами россияне побежали на фоне агрессивного информационного и социального фона — СВО, мобилизации, угроз ядерной войны, боязни потерять работу или родного человека. В этой связи директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков обратил внимание на то, что «страх становится политическим трендом», который в итоге «может привести к резкой трансформации общественных настроений вплоть до революционных». Политолог напомнил, что уже месяц фиксируется «небывалый рост тревожности общества», которую он считает «страхом людей за своё выживание». Этот фактор, по его словам, «заставляет задуматься даже наименее рефлексирующие группы», и «при длительной тревоге, которая в обычной психиатрии перерастает в синдром, политический страх начинает формировать схожие общественные расстройства».