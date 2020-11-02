Священнику из Липецкой области вынесли порицание за скандал на похоронах

https://static.news.ru/photo/3b9883fa-1d17-11eb-b2bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дисциплинарная комиссия Елецкой епархии Русской православной церкви решила не наказывать священника, который стал участником скандала на отпевании усопшей в селе Кузовлёво в Лев-Толстовском районе Липецкой области. Об этом рассказал руководитель информационного отдела епархии иеромонах Сергий (Волков).

По его словам, изначально у священника произошёл конфликт с сотрудниками ритуальной службы из-за их некорректного поведения.

После выяснения всех обстоятельств отец Андрей признал свою вину, раскаялся, попросил прощения. Каких-то дисциплинарных взысканий против него не будет применяться, ему вынесли порицание, — цитирует Сергия РИА Новости.

Скандал между священником и близкими умершей от двусторонней пневмонии учительницы возник во время панихиды. Батюшка отказался отпевать усопшую в открытом гробу, заявив, что все участники процессии заразные.

Те в свою очередь заявили, что священнослужитель был нетрезв, однако тот обвинения отверг, писал NEWS.ru.